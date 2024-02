Lorenzo Amoruso dimentica Manila Nazzaro: la fidanzata è una modella, ha 20 anni meno di lui

Lorenzo Amoruso ha una new love story dopo la rottura con Manila Nazzaro ed oggi non lo nasconde più. A rivelarlo è stato proprio l'ex calciatore che nel giorno di San Valentino ha pubblicato la foto con la sua fidanzata, Afarin Mirzaei, splendida modella di origine persiana e venti anni più giovane di lui. «Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole - ha scritto l'ex calciatore a corredo di uno dei suoi ultimi post Instagram - Con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso». E non è mancata la velocissima risposta della modella: «Mi rendi felice dal primo giorno che ci siamo conosciuti». Insomma, un mix di dolcezza, romanticismo e tanto amore.

Afarin Mirzaei è una modella persiana di 32 anni, vive a Firenze ed è tifosa della Fiorentina, passione che condivide con Lorenzo Amoruso. Non è molto chiaro quando sia iniziata la love story tra i due: l'ex calciatore insieme alla modella sembra aver ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con Manila Nazzaro. Proprio nelle ultime ore, Lorenzo Amoruso ha condiviso alcuni selfie in moto con la nuova fidanzata nelle sue Instagram stories. Sorridenti e felici, con la celebre canzone dei Lunapop 50 Special in sottofondo. «Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi», ha scritto l'ex calciatore a corredo della foto.