Manila Nazzaro, l'ex Lorenzo Amoruso replica al veleno all'intervista a Verissimo: «Cresci in silenzio»

Lorenzo Amoruso ha detto la sua dopo l'intervista della ex Manila Nazzaro a Verissimo. L'ex Miss Italia, con Silvia Toffanin è tornata a parlare della sua relazione con l'ex calciatore, dopo aver voltato pagina con il ballerino Stefano Oradei. Amoruso non si è espresso direttamente in merito, ma da alcune frasi pubblicate sui social, guarda caso, proprio dopo le parole di Manila, la cosa è sembrata correlata.

La Nazzaro ha ribadito che quella con Lorenzo è stata una storia importante, ma dopo il Grande Fratello Vip era cambiato qualcosa.

Ha parlaro di discussioni molto frequenti avvenute in “modalità sbagliate”. Ha detto di essersi sentita spesso “umiliata e denigrata, offesa” e ha parlato di “shitshorm” nei suoi confronti da parte di Lorenzo Amoruso. Parole pesanti a cui Amoruso non ha replicato direttamente ma ha voluto fare sapere la sua con dei pensieri sui social.

«Un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa ma la creazione è silenziosa. Cresci in silenzio», ha scritto subito dopo la messa in onda. Un messaggio che sembrava chiaramente rivolto alla ex. Ma non si è fermato lì. Ha poi pubblicato un altro post: «Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizza la crepa riempiendo la spaccatura dell'oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita e ha una storia, diventa più bella». L'ultimo questa mattina, anche questo non sembra essere stato postato a caso: «Le persone belle sono quelle che ti lasciano senza parole con i fatti».