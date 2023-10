Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, messaggi galeotti dopo separazione da Paolo Bonolis?

Potrebbe esserci del tenero tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? I due, che hanno avuto modo di conoscersi durante il Grande Fratello Vip, si sono scambiati messaggi sotto qualche post su Instagram, ma non sembrava esserci altro, anche se le loro ultime storie sui social hanno destato qualche sospetto. Lei reduce dalla separazione con Paolo Bonolis, lui da quella con Belen Rodriguez (ormai di qualche anno fa) sono single.

Poche settimane fa la Bruganelli era tornata a parlare della sua separazione da Paolo sottolineando come lui restasse il grande amore della sua vita e di come non abbia apprezzato il tentativo di alcuni suoi amici di aiutarlo a trovare un'altra donna.

Aveva poi aggiunto: «Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite». Lasciando intendere questo legame indissolubile e la poca intenzione di trovare un altro uomo.

Eppure potrebbe aver cambiato idea. Da vari indizi sui social si pensa che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip possa frequentare Antonino Spinalbese. Alcune foto, molto misteriose, di lei che sembra essere in compagnia con un uomo, fanno pensare che quell'uomo sia proprio l'ex della Rodriguez. A insospettire anche uno scambio di messaggi sotto un post della Bruganelli, dove sembrano essere molto affiatati. Dal canto suo, Antonino, ha ribadito più volte che la sua unica priorità in amore è la figlia e di non cercare una relazione.