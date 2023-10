Barbara d'Urso super sexy a Parigi, passeggiata in tacchi a spillo e minigonna: «Che gambe»

Barbara D'Urso sta vivendo il sogno di tutte le fan di Emily in Paris: vivere un soggiorno nella capitale francese, tra pain au chocolat e cocktail lungo i locali e i quartieri più movimentati di Parigi. La condutrice di Mediaset sta attraversando un periodo di pausa dal lavoro, dopo aver condotto per anni i programmi di Mediaset senza mai fermarsi. «Aveva bisogno di una pausa, Parigi le fa bene», ha commentato una fan.

Anche lo stile della conduttrice sembra aver subito una trasformazione, in positivo.

Barbara D'Urso ha stupito i suoi fan quando ha condiviso un video in cui mostra il suo stile parigino, con una gonna pantaloncino (skort in inglese) che sta per diventare una tendenza per questo autunno.

Ad accompagnare la gonna, ci sono le calze con la riga nera che allunga le gambe e una camicetta bianca. Il cappello fuxia è un tocco di colore che illumina l'intera figura della conduttrice e poi, la vera chicca imperdibile: la borsa di Dior, più precisamente una Saddle Bad con tracolla da 3800 euro.