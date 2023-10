Alba Parietti, dedica al compagno: «Ogni cosa che facciamo insieme è sempre una gioia». Poi, le risposte piccate agli hater

La storia d'amore tra Alba Parietti (62 anni) e il fidanzato Fabio Adami (55 anni), manager di Poste italiane, procede a gonfie vele. I due oggi sono sempre più innamorati e complici. Infatti, proprio ultime ore, la conduttrice ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con alcune foto dove si mostra in posa con un outfit sportivo e uno sguardo sensuale. La didascalia a corredo della foto si presenta come una vera e propria dedica d'amore per il suo compagno Fabio Adami. Il motivo? A quanto pare le foto di Alba Parietti sono state scattate proprio dal manager. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«L’amore si vede anche da una foto - ha scritto Alba Parietti a corredo della foto sul suo profilo Instagram - Qualsiasi cosa si faccia insieme è sempre un momento di gioia, complicità ‘divertimento sempre allegri, indissolubili, ogni giorno di più mi fai sentire quanto siamo forti e invincibili insieme dal primo istante 19 mesi fa».

Parole d'amore sentite e sincere quelle dell'attrice.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post pubblicato dalla conduttrice sul suo profilo Instagrma. Tuttavia, molti hater hanno notato un dettaglio e non hanno risparmiato alcuni commenti pungenti. «Stai diventando ridicola e noiosa. Sei sola nelle foto, lui dove sta?», ha scritto un hater. E ancora: «L'amore si vede in altre circostanze, non così». E Alba Parietti ha risposto: «L'amore è tutto ciò che ricevi ogni istante da due anni». «Cosa avete fatto insieme? Io vedo solo te nella foto», ha scritto un altro hater. E la conduttrice ha risposto: «Le foto, c'è scritto e basta leggere». Un altro hater: «Stanca di salire le scale? Metta un ascensore». E lei: «Ma queste battute le pensi da sola o ti fai dare una mano?».