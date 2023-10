Aurora Ramazzotti, Cesare incontra per la prima volta i lama: la domenica in famiglia nell'agriturismo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di trascorrere una domenica in famiglia con il piccolo Cesare in un agriturismo per passare del tempo a contato con la natura. Goffredo ha deciso di condividere qualche scatto della giornata immersi nel verde, dove ha mostrato il primo incontro del piccolo con i lama.

Cesare ha incontrato per la prima volta i lama e papà Goffredo ha immortalato il momento con alcune storie su Instagram. Mamma Aurora indossava un top rosa con i leggins rosa mentre teneva in braccio il figlio che, curioso, tendeva la mano verso l'animale.

La famiglia ha poi trascorso la giornata immersi nella natura e sotto il sole che questi caldi giorni di ottobre ci stanno regalando.