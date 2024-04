Danilo Petrucci, incidente in allenamento. Operato alla mandibola e alla clavicola: «Una delle cadute più spaventose della mia vita»»

Il motociclista della Superbike, Danilo Petrucci, operato prima alla mandibola e poi alla clavicola. «È stata una delle cadute più spaventose della mia vita», ha scritto “Petrux” stesso sui social, a margine del violento schianto a terra dopo aver perso il controllo della moto. Il pilota superbike del team Barni Spark Racing si è mostrato incerottato e con i postumi della degenza in ospedale, dal quale è stato dimesso in giornata, e non ha nascosto la paura vissuta dopo la caduta: «Sono molto contento di essere qui dato che, in primis, sono vivo e mentre cadevo per un momento ho pensato che non sarei riuscito a raccontarla».

Le parole di Petrucci

Su Instagram l'ex pilota MotoGP ha fatto un bilancio dopo l'incidente: «Sto meglio, sono uscito dall’ospedale, sto quasi bene anche se come potete vedere ho dato un brutto colpo sulla mascella. Si è rotta in diverse parti, come anche la clavicola e la scapola. Purtroppo mi sono anche reciso un nervo della mandibola che però dovrebbe tornare a posto. Oltre alle due placche ho anche venti viti sulla mano e inoltre mi sono state aggiunte tre placche e un po’ di viti però sono contento di tornare a casa. Penso che ci rivedremo a Misano»

Un quadro che ha determinato un'immediata e delicata operazione alla mandibola effettuata dalla Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal Dr. Paolo Balercia e successivamente un nuovo intervento alla clavicola con il Dr. Raffaele Pascarella , direttore della Divisione di Ortopedia e Traumatologia. Al pilota Danilo Petrucci sono giunti gli auguri speciali dell’eroe olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi che ha scritto sul proprio profilo Instagram: «Forza campione».