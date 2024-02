Sarnese, esordio in coppa nazionale: granata in casa contro il Manduria

La Lnd ha sorteggiato la successione degli incontri validi per il primo turno della Coppa Italia Dilettanti nazionale. La Sarnese, che il 31 gennaio scorso ha conquistato il trofeo regionale, esordirà tra le mura amiche del Felice Squitieri. Il prossimo 14 febbraio i ragazzi di mister Farina ospiteranno il Manduria, che ha avuto ragione del Molfetta Calcio nel doppio confronto di finale in Puglia.

Squadre in campo alle 15, con spettatrice interessata la Santarcangiolese, formazione che ha vinto il trofeo regionale in Basilicata. Secondo il regolamento, in caso di vittoria casalinga la Sarnese riposerebbe alla seconda giornata - il 21 febbraio -, in cui si disputerebbe la sfida tra Manduria e Santarcangiolese. In caso di altro risultato mercoledì prossimo al Felice Squitieri, la Sarnese andrebbe a rendere visita alla Santarcangiolese il 21 febbraio, con slittamento della gara tra pugliesi e lucani al 28 febbraio.

In caso di arrivo a pari punti tra due o tutte le formazioni del triangolare, i criteri per stabilire la squadra qualificata ai quarti di finale saranno, nell'ordine, migliore differenza reti, maggiore numero di reti segnate e maggior numero di reti segnate in trasferta. In caso di ulteriore parità anche di questi fattori, la Lnd procederà al sorteggio per determinare il club qualificato al turno successivo.