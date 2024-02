Il Santa Maria Cilento esonera Antonio Rogazzo: domani il nuovo tecnico

Ancora un ribaltone in casa del Santa Maria Cilento, che solleva Antonio Rogazzo dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico era subentrato alla dodicesima giornata a Osvaldo Ferullo, che con i giallorossi di Castellabate del Presidente Francsco Tavassi, aveva conquistato 12 punti, lasciando la squadra in zona playout.

Con Antonio Rogazzo, si pensava nella svolta invece nelle successive 12 giornate Campanella e soci, hanno raccolto soltanto 7 punti scivolando all'ultimo posto in classifica con 19 punti.

Fatale l'ultimo ko nel derby con la Gelbison. Per cui si è deciso di compiere un nuovo avvicendamento.

La notizia è stata ufficializzata sulla pagina social del club, nel quale sono arrivati i saluti di rito per Rogazzo: «Al mister, che ha guidato i giallorossi da metà novembre ad oggi, vanno i ringraziamenti della società per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

Inoltre si legge che entro domani verrà ufficializzato il nome del nuovo tecnico del Santa Maria Cilento. I giallorossi alla ripresa dopo la sosta dovranno ospitare il Manfredonia.