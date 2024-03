Trapianto di rene di maiale su un paziente in vita, a Boston il primo caso al mondo (e i risultati fanno ben sperare)

Per la prima volta nella storia, a Boston il rene di un maiale geneticamente modificato è stato trapiantato in un paziente ancora in vita. Affetto da una malattia terminale, l'uomo è stato il primo al mondo ad affrontare un'operazione simile. Altri tentativi erano stati infatti compiuti in passato, ma sempre su pazienti in stato di morte cerebrale.

Diabete, nuovo farmaco brevettato a Pisa: si chiama Melodie e protegge anche il cuore

L'operazione

Un rene di un maiale geneticamente modificato è stato trapiantato a Boston a un uomo di 62 anni, affetto da una malattia renale terminale. Si tratta della prima procedura di questo genere: altri tentativi erano stati compiuti in passato ma su pazienti in morte cerebrale. Il trapianto, in caso di successo, offrirà speranza a centinaia di migliaia di persone con malattie renali. Secondo il New York Times, però, i segnali finora sono promettenti: l'organo avrebbe infatti iniziato a produrre urina poco dopo l'intervento e le condizioni del paziente continuano a migliorare, come riferisce il Massachusetts General Hospital.

Un'operazione, quella eseguita a Boston, che fa ben sperare i medici di tutto il mondo.