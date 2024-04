Napoli, il convegno Sipps all'Hotel Royal Continental

Per tre giorni Napoli diventa la capitale della pediatria. Da domani a domenica 28 aprile, infatti, il capoluogo campano ospita il convegno della Sipps dal titolo “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale”. Ospitato presso l'Hotel Royal Continental, l'evento riunisce in terra campana psicologi, medici chirurghi, infermieri, infermieri pediatrici, odontoiatri e dietisti, pronti a confrontarsi su numerose tematiche che interessano da vicino la salute dei bambini.

«Il congresso è un po' la sintesi di ciò che è stato fatto lo scorso anno in ambito sociale - spiega il presidente Sipps, Giuseppe Di Mauro - ma è anche l’occasione per presentare moltissime nuove iniziative, a cominciare dal corso “Dalla pediatria al telefono alla telemedicina” perché l'uso del telefono e delle sue applicazioni, come ad esempio WhatsApp e la stessa telemedicina, non appartiene al futuro ma rappresenta già il presente.

Noi dobbiamo iniziare a confrontarci con questa tecnologia in tanti ambiti. Ecco, dunque, che pediatri con specifica expertise ci diranno in quale modo il pediatra generalista può utilizzare al meglio queste novità».

Spazio anche al corso sui vaccini e sullo shedding dell’incertezza vaccinale: «Il nostro obiettivo - sottolinea Di Mauro - è quello di superare il semplice concetto di vaccino, di spiegarlo bene, andando oltre il foglietto illustrativo e togliendo qualsiasi dubbio ai pediatri e alle famiglie, perché si vince proprio grazie alla comunicazione. Il pediatra, infatti, deve parlare e spiegare molto alle famiglie, dando loro informazioni corrette e chiarezza di idee».

L'inaugurazione dell’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, del prof Gianfranco Tajana, istologo e ricercatore, con la sua relazione dal titolo “L’apprendimento del linguaggio inizia già nel grembo materno”. «La gravidanza- evidenzia Di Mauro - è davvero un qualcosa di eccezionale, è uno dei fenomeni più forti e importanti di madre natura».

E non potrà mancare, come nelle ultime edizioni, un omaggio alla città che ospita il congresso, una città ricca di storia e, per tanti secoli, faro di cultura e civiltà: il prof Giovanni Liccardo, archeologo e profondo conoscitore della Neapolis, rivelerà le “Storie insolite di piazze, vicoli e vicarielli di Napoli”.