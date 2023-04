Mariarosaria da Castellammare a Boston con i soldi della solidarietà, lunedi l'intervento al cuore

Nella notte è partito il volo da Capodichino verso Parigi e alle 6,10 la ripartenza verso Boston. La piccola Mariarosaria è volata in America per sottoporsi all'intervento cardiochirurgico al cuore. La famiglia Graziuso ha lasciato il quartiere del Cicerone dove vivono a Castellammare e alloggeranno presso l’appartamento che il Children’s Hospital di Boston ha messo loro a disposizione per circa due mesi. È questo il tempo stimato di permanenza per papà Giuseppe, mamma Maria e il fratellino di Mariarosaria che il 7 aprile entrerà in ospedale per il day ospital e il 10 aprile si sottoporrà all’intervento di doppio switch arterioso e plastica della valvola tricuspide.

«Alla nostra partenza abbiamo fermato qualsiasi tipo di raccolta - spiega papà Giuseppe - purtroppo sappiamo di iniziative che ancora proseguono senza il nostro consenso. Abbiamo ricevuto tanta solidarietà, al nostro ritorno condivideremo con altre realtà pediatriche l’esperienza fatta e il desiderio di esserci per gli altri».

Dal mese di febbraio la raccolta fondi online e sul territorio ha permesso alla famiglia di Castellammare di raccogliere i fondi necessari per l’intervento da 200 mila euro circa e i soldi necessari per la permanenza post operatoria. Una lunga gara di solidarietà che ha coinvolte tante città, amministrazioni, società sportive, scuole e commercianti. Tutti uniti per la piccola guerriera che già in Italia aveva ricevuto due interventi al cuore, ma non risolutivi.