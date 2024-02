Dani Alves a processo per stupro: «Rapporto consenziente, non mi ha mai detto di fermarmi: ci stavamo divertendo e basta»

«Non mi ha mai detto di fermarmi, ci stavamo divertendo e basta», ha dichiarato Dani Alves nel processo in cui è accusato di stupro di una giovane donna. L'episodio è accaduto la notte del 30 dicembre 2022 nella discoteca Sutton di Barcellona. Il giocatore ha dichiarato di aver avuto con la donna un rapporto sessuale consenziente.



Alves ha risposto solo alle domande della legale che lo rappresenta, dando una versione dei fatti opposta a quanto sostenuto dalla vittima, che l'ha accusato di averla obbligata ad atti sessuali in un privé del locale, dopo che i due si erano conosciuti durante la serata.

«Non l'ho schiaffeggiata né gettata a terra. Non sono un uomo violento», ha affermato l'ex giocatore di Barcellona e Juventus, che durante la deposizione ha anche pianto, sostenendo però che la donna avrebbe accettato il suo invito a raggiungerlo nel privé e avrebbe anche assunto l'iniziativa.

La Procura ha chiesto per Alves una condanna a nove anni di reclusione per stupro, considerando la versione della vittima «credibile». La difesa chiede invece l'assoluzione. Arrestato a gennaio 2023, il giocatore si trova in carcere preventivo da allora.