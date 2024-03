Mourinho al Gran Premio di Moto Gp: «Mi manca lavorare, di nuovo in Italia? Tornerò nel calcio»

José Mourinho ha assistito al Gran Premio di Moto Gp in Portogallo, sventolando la bandiera a scacchi. Una gara che ha visto trionfare anche un azzurro, Enea Bastianini, secondo alle spalle di Jorge Martin. Se pur sia stata una giornata negativa per Pecco Bagnaia, caduto a 3 giri dalla fine nello scontro con Marquez. Al termine della gara, l'ex allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla gara ma anche sul proprio futuro.

Moto Gp: Martin vince il gp del Portogallo, Bastianini si prende il secondo posto davanti ad Acosta. Bagnaia si scontra con Marquez

Le dichiarazioni di Mourinho

José Mourinho ha dato qualche indizio sul proprio futuro, senza però entrare nello specifico di quale potrebbe essere la sua prossima destinazione: «Mi piace vedere la Moto Gp quando non lavoro ma anche quando lavoro, rispetto alla Formula 1 sono un pò più pazzi. Mi manca lavorare, amo il calcio e amo il mio lavoro quindi mi manca. Ma siamo ancora a marzo e in questo momento nessuna squadra cambierà allenatore quindi dovrò aspettare giugno per capire cosa succederà. Se tornerò in Italia? Tornerò nel calcio».