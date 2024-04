Terremoto nei Campi Flegrei, quarant'anni fa lo sciame sismico di 500 scosse in una sola notte

Quaranta anni fa nei Campi Flegrei lo sciame sismico con ben 500 scosse in una notte.

«Era 1°Aprile del 1984 quando si sviluppò nella notte fino al mattino per circa 8 ore uno sciame con oltre 500 eventi - spiega Giuseppe Luongo, allora direttore dell’Osservatorio Vesuviano -. Sciami sismici importanti erano accaduti più volte nel corso della crisi bradisismica del 1982-84, come quello che seguì il terremoto del 4 ottobre 1983, di magnitudo 4.0 e intensità del VII grado MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg) nel centro storico, una settimana dopo».

«Lo sciame del 1° Aprile si sviluppò come una vibrazione quasi senza interruzione, tanto frequenti erano i sismi, da simulare quasi il tremore che accompagna l'incremento dell'attività nei vulcani a condotto aperto, prima di un'eruzione. Allora al Rione Toiano funzionava un centro di monitoraggio al quale potevano accedere i cittadini per informarsi su cosa si registrasse per la parte sismica e così fecero molti cittadini quella notte e nel vedere gli operatori in attività si tranquillizzavano».