Napoli, nave per trivellazioni nel porto: è la Joides Resolution Il racconto delle attività degli scienziati a bordo del vascello oceanografico per ricerche sui fondali marini

EMBED

Cosa accade a bordo della nave per trivellazioni oceaniche attraccata al porto di Napoli: si tratta della Joides Resolution, vascello predisposto per le trivellazioni oceaniche che ha svolto una serie di carotaggi nel mare Tirreno per studiare gli spostamenti della placca e la possibile evoluzione dei movimenti.