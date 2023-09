Frana travolge due escursionisti nell'alta val Formazza: difficili le operazioni di soccorso

Frana in Val Formazza, si cercano due escursionisti. Al momento i soccorritori non sono ancora riusciti ad avvicinarsi al luogo della frana avvenuta oggi in alta val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola poiché si susseguono distacchi di roccia. Un testimone ha affermato che due persone sarebbero state travolte dalla frana. L'area è caratterizzata da copertura telefonica quasi assente e questo rende più difficili le comunicazioni con le squadre dei soccorritori.