La Sita sopprime la fermata ad Atrani. Ma solo per i bus diretti a Ravello. È protesta

I bus di linea diretti a Ravello non faranno più sosta alla fermata intermedia di Atrani. E monta la protesta tra gli utenti del piccolo borgo marinaro dopo la decisione di Sita Sud di sopprimere la fermata sulla tratta Amalfi-Ravello.

«Si porta a conoscenza dell'utenza che utilizza i servizi relativi all'autolinea in oggetto che in partenza da Amalfi, gli autobus, effettueranno la prima fermata in discesa viaggiatori in località Castiglione» si legge in una nota dell'azienda.

Questo perchè i servizi attualmente effettuati sulla tratta Scala-Ravello-Amalfi e viceversa secondo Sita «sono temporaneamente di carattere emergenziale, in quanto ancora sussiste l'interruzione sulla SR 373».

Pertanto gli utenti che dovranno spostarsi da Amalfi ad Atrani potranno usufruire delle varie corse con orientamento verso Salerno, Tramonti, Maiori. O se diretti a Ravello raggiungere Amalfi o Castiglione.