Dal 30 marzo ritornano gli ausiliari in Costiera Amalfitana. Ma solo per sei giorni su sette. Già perchè il loro impiego sarà graduato sulla base delle esigenze dei territori e dei giorni di maggior affollamento. L'annuncio è avvenuto nel corso dell’incontro svoltosi ieri a Salerno e convocato dal Prefetto Francesco Esposito per discutere delle problematiche legate alla mobilità in vista delle festività pasquali. Il nuovo regolamento e la gestione dei flussi veicolari sono stati gli argomenti trattati dal Comitato provinciale per la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato una delegazione di amministratori, coordinati dal Presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi, Fortunato Della Monica, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine provinciali. Ed è stato proprio il sindaco di Cetara ad annunciare che, con le prossime festività, entreranno in servizio gli ausiliari del traffico operativi già nella giornata del sabato santo. «Dal 30 marzo avremo in servizio gli “angeli della strada” - ha detto Della Monica - Si va così a rinnovare, anche per quest’anno, un progetto già consolidato e finalizzato a regolamentare i flussi veicolari, garantendo al contempo maggiore sicurezza stradale sulle arterie del territorio». Gli ausiliari saranno in servizio per sei giorni su sette: spetterà ai singoli comuni graduare la loro disponibilità sulla base delle esigenze dei territori e dei giorni di maggior affollamento, per otto ore al giorno, ad eccezione di Ravello. Infatti, nel tornante di Cigliano, la presenza dei movieri sarà garantita dalle 6 del mattino alle 22 per offrire supporto alla circolazione e in particolare agli autobus di linea di Sita Sud. Una misura necessaria, quest’ultima, visto l’allargamento soltanto parziale della carreggiata e la particolare pericolosità del tornante dal quale lo scorso anno volò nel burrone il pullman turistico alla cui guida c'era lo sfortunato autista di Agerola. «Un progetto, quello degli angeli della strada che è implementabile sin da subito, e che vede l’impegno diretto non solo della Conferenza dei sindaci ma anche della Regione, che lo ha finanziato per un importo di 250mila euro, e dell’Anas, per centomila euro. Contributi importanti, questi, a cui si aggiungeranno quelli dei comuni interessati» spiega poi Della Monica. Il tema della mobilità ha toccato anche le vie del mare: in primo piano la discussione sul regolamento accosti, che vede le compagnie di navigazione preoccupate per la possibilità di un depotenziamento del servizio.

A causarlo i limiti dimensionali imposti alle imbarcazioni di linea nei porti di Cetara e Maiori. A Cetara gli attracchi dei mezzi di linea saranno spostati al Molo di sopraflutto, mentre più articolata la situazione di Maiori dove nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo col comandante della Capitaneria di Porto per valutare le soluzioni possibili.