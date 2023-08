Nocera Superiore, tragedia sui binari: senzatetto investito dal treno in transito

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Nocera Superiore. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri poco prima di mezzanotte, all’altezza del passaggio a livello di Santa Maria Maggiore. A investire la vittima, pare trattarsi di un senzatetto, un convoglio della tratta Napoli-Salerno.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dell'incidente. La linea è stata bloccata per diverse ore per i rilievi utili alle indagini.