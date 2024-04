Sono tornati. Muniti di stand improvvisati, tappeti e tendoni non proprio belli da vedere, decine di venditori abusivi stranieri hanno rioccupato nell’ultimo weekend il lungomare trasformandolo in un bazar. Un pugno nell’occhio che ha mandato su tutte le furie i salernitani che si sono visti occupare anche panchine e aiuole sottratte ad ore di relax primaverile. Nonostante i pattugliamenti, qualche ambulante abusivo è riuscito a farla franca, proprio come accaduto domenica pomeriggio, tra le famiglie a spasso per concedersi un po’ di relax. Dopo le 18 decine di ambulanti hanno potuto vendere prodotti lungo i viali del Lungomare. È la conferma che in vista dell’estate servirà una linea dura e interforze con pattugliamenti fissi nelle diverse fasce orarie. La polizia municipale agli ordini del comandante Rosario Battipaglia ha da tempo predisposto un servizio a turnazione con almeno tre pattuglie nelle fasce orarie più accorsate del pomeriggio e della sera. Ma evidentemente non basta. All’arrivo degli agenti della polizia locale, i venditori, tutti extracomunitari si sono dati alla fuga in direzione villa comunale, lasciando sui viali la merce esposta. Ma è stato impossibile verbalizzare i responsabili, perché scappati alla vista degli agenti.

I NODI

Non c’è pace sui viali. La presenza degli ambulanti irregolari, muniti di buste e zaini ricolmi di merce contraffatta, aveva fatto storcere il naso agli avventori del lungomare in cerca di una domenica sera tranquilla. «Siamo impegnati in una lotta serrata - afferma il comandante della polizia locale, Battipaglia - sul lungomare c’è massima attenzione e controllo soprattutto in questo periodo. Purtroppo domenica è accaduto che nel cambio turno i venditori si sono presentati posizionando la loro merce. Ma all’arrivo degli agenti del nuovo turno la situazione è tornata alla normalità. Purtroppo il problema del lungomare è che i venditori abusivi sono sempre pronti a spuntare. E il comando sconta una carenza di personale. Ma noi non abbassiamo la guardia». L’arrivo delle belle giornate, l’aumento delle presenze e delle passeggiate sul lungomare, possono rappresentare un effetto calamita per l’ambulantato abusivo, richiamato dall’aumento di persone sulla promenade e dal possibile guadagno. Quanto accaduto nel weekend rappresenta un campanello d’allarme per l’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali. «Avrò un confronto col comandante Battipaglia per fare il punto della situazione - spiega l’assessore - va preservata l’immagine del lungomare soprattutto nelle prossime settimane che richiameranno centinaia di famiglie e turisti». Ovviamente la carenza di personale del comando di polizia municipale complica tutto. Fino a quando non andrà in porto il progetto sicurezza primaverile, che prevedeva turni potenziati in strada e nei luoghi sensibili, i caschi bianchi dovranno fare i conti con la carenza di personale.

«Facciamo appello al sindaco, agli assessori competenti, al capo del personale e al comandante affinché riaprano il tavolo delle trattative - rincara Angelo Rispoli, segretario Csa- Non si ha notizia della procedura per l’assunzione di 65 vigili e la città sta soffrendo in tutti i quartieri». Sono un cerotto sull’emorragia i reclutamenti di una ventina di agenti della polizia locale stagionali fino al primo maggio. La vera attesa dei sindacati è rivolta al bando per l’assunzione di una sessantina di agenti part time e a tempo indeterminato. Assunzioni, che, vista la situazione, potrebbero imprimere una vera svolta al comando di via Dei Carrari. Ad oggi il comando dispone di 196 unità, di cui solo 62 viabilisti: la metà del corpo ha superato i 60 anni e altri 50 agenti hanno patologie con limitazioni mediche nel servizio. Questo pone l’urgenza dell’espletamento del nuovo concorso.