Si confessa qualche giorno prima, poi compie un furto nella stessa chiesa. L’azione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Dopo il furto il giovane si è dato alla fuga in sella a una bici. Immortalato in più fotogrammi, è facilmente identificabile perché ha agito con il volto scoperto. Sono infuriati i fedeli perché la somma era parte delle offerte per progetti ed eventi religiosi. Il furto è avvenuto nella Parrocchia Santuario Maria Santissima delle Tre Corone, a Sarno, retta dal parroco don Roberto Farruggio.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane nei giorni scorsi era andato in chiesa a chiedere un aiuto e aveva avuto un piccolo contributo. Si era fermato anche per confessarsi. Il furto nella mattinata di mercoledì: dalle telecamere della chiesa, si vede il ragazzo arrivare dall’ingresso principale per poi uscire e rientrare dopo pochi minuti con uno zainetto. Tutto il percorso che compie è ripreso dalle telecamere.

A un certo punto, continuando a camminare tra i banchi, esce dall’inquadratura degli occhi meccanici situati nei pressi dell’ingresso, per entrare nell’inquadratura tra l’ufficio e la sagrestia. Lo si vede forzare una porta, scassinare un mobiletto all’interno del quale trova una busta con custoditi circa 1500 euro. Nell’abbandonare l’ufficio del parroco, intercetta il pc portatile che finisce dritto nello zainetto.