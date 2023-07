Perso a Mercato San Severino, ritrovato a Salerno: riconsegnato il cagnolino Rambo

Si perde a Mercato San Severino e viene ritrovato a Salerno, nel quartiere Fratte. Ha percorso tutta la Valle dell’Irno il piccolo Rambo, un cane di razza meticcia, dato per disperso nella giornata di mercoledì.

Il cagnolino è stato rinvenuto in buone condizioni, anche se visibilmente spaventato, nei pressi della tangenziale di Fratte, sul territorio comunale di Salerno.

I padroni del cagnolino avevano subito fatto scattare le ricerche con segnalazione di smarrimento alla polizia municipale di Mercato San Severino. A notare il cagnolino sono state due ragazze di Fratte che hanno immediatamente condotto il cane al veterinario per un controllo medico che ha dato esito positivo.

Alla polizia municipale di Salerno, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, è toccato il riconoscimento del cagnolino tramite controllo del microchip, cui è seguito il rintracciamento dei proprietari, giunti a Salerno dal centro della Valle dell’Irno.

Ancora da accertare come il cagnolino Rambo si sia trovato a Salerno dopo essersi allontanato da Mercato San Severino. Non è escluso che possa essere stato prelevato da qualcuno per poi abbandonarlo nei pressi della tangenziale di Fratte.