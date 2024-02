I carabinieri lo hanno arrestato all’interno di un’auto, dove pare si era oramai stabilizzato da tempo, non avendo una fissa dimora. Ora è in carcere, con l’accusa di due rapine consumate lo scorso mese di novembre. Dietro le sbarre è finito un ragazzo di 38 anni, di Nocera Inferiore, a seguito di un’indagine condotta dalla stazione carabinieri seguita dal comandante e luogotenente Angelo Arienzo.

L’indagato aveva rapinato due passanti, nello stesso giorno, nella città di Nocera Inferiore. Simulando il possesso di un’arma - mai mostrata alle vittime - era riuscito a portar via ad entrambi soldi e altri oggetti di valore. In tempi più recenti, invece, si era reso protagonista anche di un’aggressione ad una funzionaria, presso gli uffici del Piano di Zona in via Libroia, a Nocera. Il 38enne era stato riconosciuto e denunciato a piede libero per quell’episodio. Su di lui erano stati raccolti ulteriori elementi, in una fase successiva, che combaciavano con il profilo di chi aveva rapinato invece due cittadini, nella stessa giornata. Il 38enne viveva in auto, nei pressi dello spazio antistante il terminal del Cstp, a Pagani, vicino alla sede di una emittente televisiva locale. Un ragazzo che viveva da tempo enormi difficoltà di natura economica. Era seguito dai servizi sociali, oltre che dalla Caritas, visto lo stato precario e l’assenza di una casa dove poter vivere, così come di un lavoro. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Fuorni, a Salerno. L’accusa è di duplice rapina aggravata.