Rapina in rosticceria a Sarno, pistola puntata contro il proprietario

Rapina alla tavola calda a Sarno, titolare minacciato con un’arma. È accaduto a sarno in pieno centro cittadino in via Celentano. Una zona molto frequentata ed un locale che è punto di riferimento e di ritrovo.

Un uomo, a quanto pare col volto in parte travisato, è entrato nel locale intorno alle ore 23, s'è avvicinato al titolare che si trovava nei pressi del registratore di cassa e, minacciando con un coltello, lo ha costretto a consegnare l’incasso. Una volta avuto il bottino, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Tanta la paura per titolare e dipendenti dell’attività di ristorazione.

Sul posto le forze dell’ordine che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza alla ricerca di elementi utili per risalire all‘identità del rapinatore.