Torre del Greco, aveva rapinato un bar ad ottobre: arrestato 16enne

Sarebbe l'autore di una rapina avvenuta in un bar di Torre del Greco, in provincia di Napoli, lo scorso mese di ottobre e a incastrarlo sarebbe stata un'impronta lasciata su una vetrina nelle fasi concitate del raid: ha 16 anni e avrebbe messo a segno il colpo con un complice ancora da identificare il giovanissimo rapinatore arrestato dai carabinieri di Torre del Greco che gli hanno notificato la misura cautelare nell'istituto penitenziario minorile sannita di Airola.

L'accusa nei confronti del giovane è di rapina. Le indagini dei militari torresi con l'ausilio del Ris si sono concentrate sulla rapina consumata lo scorso 15 ottobre in un bar di via Nazionale, quando furono portati via 500 euro, sigarette e gratta e vinci per un importo complessivo di 2.800 euro.

Durante la visione delle immagini di videosorveglianza, gli inquirenti notarono come durante le fasi concitate della rapina, il giovane avesse toccato la parte superiore di una vetrina espositiva.

Venne disposto ed eseguito il rilevamento delle impronte e il confronto con quelle in archivio ha permesso di risalire all'identità del 16enne, già detenuto per un'altra rapina.