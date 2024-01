Ferrovia chiusa tra Nocera e Salerno, nuove fermate dei bus sostitutivi

Dureranno diversi giorni i disagi per i tanti studenti e lavoratori che utilizzano il treno per spostarsi da Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Cava de’ Tirreni e Vietri sul mare a Salerno. Al momento vengono utilizzati bus sostitutivi tra Nocera Inferiore e il capoluogo. Sabato scorso una frana ha provocato lo stop dei treni tra Vietri e Salerno sulla linea “storica Napoli Salerno”. Al momento Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, non ha comunicato i tempi necessari per il ripristino del servizio su rotaie.

Da lunedì 29 gennaio i viaggiatori di Nocera Superiore potranno usufruire di un’ulteriore fermata in piazza Filauro nei pressi della stazione ferroviaria che era stata esclusa dalla sosta degli autobus sostitutivi, costringendo i viaggiatori ad attenderli sull’ex Strada Statale 18.

«Di fronte ad un disagio oggettivo – ha detto il sindaco Giovanni Maria Cuofano - ci siamo fatti portavoce delle istanze pervenute in questi giorni.

Non è stato semplice trovare una soluzione e mettere insieme diverse esigenze, ma siamo riusciti, grazie anche alla sensibilità di Rfi, a trovare un punto d’incontro prevedendo la fermata degli autobus che temporaneamente sostituiscono i treni anche alla stazione di Nocera Superiore».