Ancora problemi di sicurezza in periferia. Ancora una rapina in via Tusciano, a Mariconda. Nel mirino di un balordo finisce la farmacia comunale: l’uomo, di grossa stazza, ieri mattina, è entrato all’interno dell’esercizio commerciale e, a mani nude, ma spintonando la dottoressa che era in servizio, ha preso possesso della cassa ed ha portato via l’incasso: poco meno di 150 euro. Poi è fuggito via. Su quanto accaduto sta ora indagando la Squadra mobile della polizia di Stato ma, in zona, non ci sono telecamere. L’indagine, dunque, si baserà sui video di eventuali telecamere private e sulla testimonianza della vittima.

Ancora una volta, dunque, il problema sicurezza è legato alla esigenza di fornire telecamere sul territorio cittadino, soprattutto nelle periferie dove, i residenti, lamentano una carenza di programmi per garantirli contro furti, scippi e rapine da parte degli organiz competenti.