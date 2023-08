Castellabate, forza una portiera e ruba arnesi da lavoro da un'auto: arrestata, è del Napoletano

Una giovane donna di 27 anni, originaria del Napoletano, è stata arrestata dai carabinieri a Santa Maria di Castellabate per aver portato via, dopo aver forzato la serratura di una portiera di un'auto parcheggiata in centro, diversi arnesi da lavoro per un valore di mille euro.

I carabinieri sono intervenuti su richiesta del proprietario e sono riusciti ad intercettare la ragazza mentre era ancora in possesso della refurtiva.