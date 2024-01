Nocera Inferiore: guasto al treno, tre ore bloccati in galleria: l'odissea di 50 passeggeri

Una spiacevole disavventura quella subita, ieri sera, dai passeggeri di un treno diretto a Salerno e partito da Milano, con arrivo previsto per le 22,05, rimasti bloccati per almeno tre ore all'interno della galleria di Santa Lucia, che collega il tratto tra Nocera Inferiore e Salerno. La causa sarebbe da ricondurre ad un guasto tecnico, con problemi ai freni e alla tubazione dell'aria, come era stato comunicato dagli stessi tecnici a chi era a bordo. Una circostanza che ha determinato l'attivazione del blocco del treno e la necessità, per il convoglio, di essere rimorchiato fino alla stazione d'arrivo: «Mancavano solo 5 minuti per l'approdo a Salerno - dice un passeggero - ma alle 22,10 viene comunicato un ritardo di 10 minuti. Alle 22,20 arriva un'altra comunicazione: altri dieci minuti di attesa, poi nulla più. Non c’è campo per i cellulari, nè wi-fi, il bar è chiuso perchè gli operatori avevano già terminato il turno. Alle 23,30 arriva la notizia che il convoglio verrà trainato retrocedendo fino a Nocera ma i freni sono fuori uso e comincia a scarseggiare anche l’energia elettrica, con diverse cabine completamente al buio».

Tutto questo è accaduto intorno a mezzanotte. A bordo c'erano anche diversi bambini e anziani. Solo l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, intorno all'una, ha condotto a sbloccare la situazione. «Arriva il treno d’emergenza - racconta una persona a bordo - e viene montato un piano d’appoggio tra i due convogli.

Eravamo in galleria, al buio, senza alcun tipo di assistenza a persone anziane e bambini, molto spaventati. Alle 2 di notte l’arrivo a Salerno». Dunque, oltre tre ore fermi, come raccontano i passeggeri del treno. Erano circa 50 le persone rimaste a bordo, dalla tratta Milano-Salerno, condotti poi nella carrozza di coda che è stata agganciata ad un'altra motrice. Con la beffa finale: giunti a destinazione nessuno ha fornito un pò di assistenza a chi era a bordo, come in molti invece speravano.