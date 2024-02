Salerno, lo sfogo del governatore De Luca: per attaccare me hanno attaccato i miei figli

«Se dovessi raccontarvi quello che ho subìto in tutta la mia vita e quello che hanno subito i miei figli per colpa mia, ovviamente, perché per attaccare il padre attaccavano i figli, voi forse non ci credereste. Siamo in un Paese nel quale la libertà costa».

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è rivolto agli studenti del liceo F. De Sanctis di Salerno, nel corso dell'iniziativa «È viva la Costituzione».

«Tuttavia, senza donne e uomini liberi, una democrazia non vive», ha sottolineato De Luca.