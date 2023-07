Grande successo per la tappa di «Capaccio Paestum» del Trofeo Italiano di “Beach Rugby”

Terminato con un grandissimo successo di adesioni e partecipazioni la tappa di Capaccio Paestum del Trofeo Italiano di Beach Rugby. Ad aggiudicarsi la vittoria tra le squadre femminili “Le Scugnizze” seguite dal “Ragusa Rugby”. Tra le squadre maschili la vittoria è andata a “I Maledetti” seguiti da “Pirati di Nisida” in seconda posizione e “Pescara” in terza. Quarto posto per “Birrati dei Caraibi”, al quinto e sesto posto si sono piazzati “Little Fish” e “Cry & Fu*k” e, per finire, settimo ed ottavo posto per “Buenos Aires” e “Salento Beach”. Il titolo di Player of the Match è andato a Matteo Di Criscio dei “Birrati dei Caraibi”.



Questo weekend il lido Ex Kennedy ha ospitano anche il Vittoria Village, il viaggio itinerante di Vittoria Assicurazioni per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica, con lo “SpecchioBus”, il mezzo della Fondazione Specchio d'Italia dove sono state effettuate le visite senologiche gratuite, date tutte le informazioni ed indicazioni per fare prevenzione ed è stato possibile fare una donazione.

La Beach Arena nella giornata di sabato ha accolto le categorie minirugby e juniores e svolto attività di promozione e sviluppo con tornei dedicati a cui hanno partecipato oltre 180 atleti provenienti dalla Campania e dal Molise.



La minuziosa organizzazione della tappa è stata curata dalla Federazione Italiana Rugby, Vittoria Assicurazione e Specchio d'Italia in collaborazione con il Comitato Regionale Fir Campania, il comune di Capaccio Paestum, regione Campania e Arus.

Al termine del Torneo si sono svolte le premiazioni delle squadre a cui ha preso parte anche l’avvocato Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum.



La giornata è terminata con il consueto terzo tempo in spiaggia ed il party con l’animazione e la musica di Rtl 102.5, partner dell'iniziativa.