Capaccio Paestum, ladri in azione nella notte: residenti preoccupati

Torna a colpire la banda della Bmw nera, che continua a seminare il terrore tra i residenti. Dopo aver perpetrato una serie di furti nel comune di Albanella, ora i soliti ignoti ladri hanno preso di mira la contrada Rettifilo di Capaccio Paestum. Durante la scorsa notte, si sono introdotti in un appartamento al piano terra di un edificio lungo Via Togliatti e hanno trafugato una borsa contenente denaro e carte di credito.

Un singolo criminale ha forzato un portone per accedere all'abitazione, dove ha iniziato a saccheggiare i beni. Tuttavia, si è dileguato immediatamente all'attivarsi dell'allarme antintrusione installato dai proprietari, che hanno prontamente segnalato l'incidente ai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo.

Il luogotenente Giuseppe D'Agostino guida le indagini per risalire ai responsabili, presumibilmente tre individui, e identificare il veicolo coinvolto. Alcuni residenti hanno catturato alcune foto della vettura, destati dal suono dell'allarme dei loro vicini, e sono ora pronti ad organizzarsi per sorvegliare la zona, fungendo da "vedette", allo scopo di individuare la presenza di automobili sospette, in particolare la Bmw station wagon scura con cerchi in lega.

Le autorità competenti stanno lavorando intensamente per garantire la sicurezza della comunità e mettere fine a questa serie di furti.

Si invitano i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi informazione utile alle forze dell'ordine per catturare i responsabili e riportare la tranquillità nella zona colpita.