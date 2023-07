Occupazione demaniale a Cetara, sequestrate le pedane di alcuni locali. Due denunce

Due denunce all'autorità giudiziaria e siglilli a opere removibili non autorizzate. Accade in Costiera Amalfitana dove continuano interrottamente i controlli di contrasto all'abusivismo demaniale ad opera della Guardia Costiera di Salerno agli ordini del capitano di vascello, Attilio Maria Daconto.

A condurre l'ennesima operazione dopo i sequestri dei giorni scorsi di attrezzature da mare, sono stati i militari dell'ufficio locale marittimo di Cetara, coordinati sul posto del 1° maresciallo Luigi Passaniti.

Nell'ambito del controllo e monitoraggio demaniale, hanno effettuato i sequestri giudiziarii di 2 pedane che erano state installate senza le necessarie autorizzazioni da due ristoranti in località Lungomare via Marina a Cetara.

Due sono state le persone identificate e denunciate all'autorità giudiziaria per l'installazione delle opere di facile rimozione in ferro zincato rivestite in legno larice daking e che occupavano complessivamente una superfice di 8 metri quadrati.