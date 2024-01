Il calo demografico e la denatalità che colpiscono i nostri plessi non interessano il numero crescente di studenti con cittadinanza non italiana. Mentre nel Salernitano 89 plessi rischiano di impoverirsi sempre di più a fronte del tracollo demografico (2.817 gli studenti in meno nei vari ordini di scuola rispetto all’anno scolastico 2022/2023), e mentre da giorni divampa la protesta delle comunità scolastiche per la scomparsa delle autonomie scolastiche con meno di 900 alunni iscritti, nelle scuole nostrane il Ministero dell’Istruzione fotografa un cambio di rotta epocale. Nel salernitano, nel 2023 appena chiuso, si registrano 8.511 cittadini stranieri in età scolare tra i 3 anni e i 18 anni. Un anno fa, esattamente alla data del 31 dicembre 2022, i giovani stranieri erano 7.401. Quindi in soli 12 mesi si è registrato un picco di presenze straniere tra Salerno e provincia di ben 1.110 giovani con cittadinanza non italiana. Secondo gli studi dell’Istat, gli ultimi due anni sono stati caratterizzati sia dal radicamento sul territorio dei migranti giunti negli anni passati, sia da un rilevante cambiamento dei flussi migratori in arrivo nel nostro Paese. Alla crisi dei rifugiati del Mediterraneo, che ha portato agli sbarchi nel nostro territorio di profughi dai paesi africani, si affianca la guerra in Ucraina che, oltre alle tante conseguenze economiche, ha portato e sta già portando numerose conseguenze sul piano delle migrazioni e della presenza straniera. Si spopolano le classi per il calo nascite nazionale, ma la speranza parla straniero.

LA FOTOGRAFIA

Mentre nel Salernitano 21 scuole perderanno da settembre 2024 preside e direttore amministrativo, con inevitabile contrazione dell’organico dei bidelli, c’è una faccia della scuola col segno più che lascia sperare. L’effetto guerra Ucraina e l’aumento degli sbarchi dall’Africa, hanno determinato, nell’arco di soli 12 mesi, un aumento di oltre mille alunni con cittadinanza non italiana. L’aumento è crescente. Erano 6.112 gli studenti stranieri nell’anno scolastico 2021. Ad oggi nel salernitano registriamo 624 bambini stranieri di 3 anni, 606 bambini stranieri di 4 anni, 658 di 5 anni, 617 di 6 anni, 572 di 7 anni, 610 di 8 anni, 526 di 9 anni, 568 di 10 anni, 527 di 11 anni, 477 di 12 anni, 511 di 13 anni, 469 di 14 anni, 444 di 15 anni, 393 di 16 anni, 461 di 17 anni, 448 di 18 anni. Complessivamente 8.511 stranieri under 19 anni che rappresentano il futuro della nostra terra. Ma quali sono i centri della provincia con la più alta densità di giovani stranieri? Sicuramente svetta Eboli con 850 stranieri tra i 3 anni e 18 anni in età scolare: annoverano 67 bambini di 3 anni, 69 di 4 anni, 69 di 5 anni, 82 di 6 anni, 52 di 7 anni, 61 di 8 anni, 59 di 9 anni, 65 di 10 anni, 51 di 11 anni, 44 di 12 anni, 44 di 13 anni, 37 di 14 anni, 41 di 15 anni, 29 di 16 anni, 45 di 17 anni, 35 di 18 anni. Dietro Eboli, tra i comuni più multietnici in età dell’infanzia fino all’adolescenza si colloca Battipaglia con 780 cittadini stranieri; il capoluogo conta esattamente 555 anni stranieri tra i 3 anni e i 18 anni; Nocera Inferiore censisce 235 stranieri tra i 3 anni e i 18 anni; Cava dei Tirreni conta 121 giovani stranieri. Il calo demografico e la denatalità che colpiscono le nostre scuole e i nostri centri interni della provincia non interessano il numero crescente di studenti con cittadinanza non italiana. Lo dice chiaramente il trend degli ultimi anni che ha visto un crescendo di bambini e adolescenti stranieri. Lo dice chiaramente il trend degli ultimi anni che ha visto un crescendo di bambini e adolescenti stranieri: nel 2022 gli stranieri erano 7.401, nel 2021 erano 6.537, nel 2020 erano 6.345., 6.112 erano invece i giovanissimi stranieri nel 2019.

Degli 8.511 stranieri under 19 anni ben 3.126 provengono dal resto d’Europa, in particolare ucraini (1.250 alunni) e romeni (780), ben 3.126 sono provenienti dal resto d’Europa, mentre 2.935 sono africani, 403 americani, 837 asiatici.