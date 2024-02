Frizioni tra Coldiretti e gli agricoltori in protesta. «Le proteste sono lecite ma bloccare Salerno con i trattori non è un metodo che condivido», tuona il presidente di Coldiretti Salerno, Ettore Bellelli. «Non ci hanno mai sostenuto, nemmeno con una bandiera e ora ci vengono a dire come dobbiamo o non dobbiamo protestare», risponde Michele Conte, allevatore e agricoltore, portavoce della protesta dei trattori della Piana del Sele.

Il clima è tutt’altro che disteso a poche ore dall’arrivo dei trattori nel capoluogo. Questa mattina, infatti, allevatori e agricoltori si ritroveranno in piazza della Concordia intorno alle 11. Al loro fianco, i sindaci dei Comuni che hanno sottoscritto la delibera a sostegno della protesta, a seguito del consiglio comunale di Eboli della scorsa settimana. Ettore Bellelli non contesta i motivi della protesta ma il metodo.

«Laè la battaglia cheporta avanti da anni - spiega- e che ha consentito di mantenere, e ha portato l’Italia, ad esempio, per prima, a legiferare per fermare la carne sintetica. I problemi ci sono ed è indiscutibile ma l'organizzazione rivendicanon proteste. I risultati si raggiungono dimostrandocon Regione, enti locali, Presidenza del Consiglio, Ministro all'Agricoltura e Unione Europea. La direzione intrapresa dall'Europa in campo agricolo è discutibile ma le proposte vanno presentate suinon in piazze troppo distanti da Bruxelles. Il prossimo 26 febbraio - ricorda - saremo aassieme a migliaia dia chiedere unache guardi più alla produzione che al cieco ambientalismo che relega gli agricoltori a custodi della natura. Metteremo anche in campoche con le aste al doppio ribasso fa fallire le imprese agricole acquistando i prodotti a prezzi al di sotto dei costi di produzione».

Al via da oggi assemblee Coldiretti tra Vallo della Lucania, Roccadaspide, Battipaglia, Sapri, Capaccio, Campagna e Agro Nocerino. Per contro, gli agricoltori e gli allevatori sono decisi a continuare per la loro strada, supportati anche dai sindaci dei territori.

Circa 100 i trattori che raggiungeranno Salerno: entreranno intorno alle 10 provenienti da Sud e seguiranno il percorso via delle Calabrie, via Wenner, via Allende, via Gen. Clark, piazza Mons. Grasso, per poi incamminarsi in direzione del centro cittadino attraverso le vie Trento, Posidonia, corso Garibaldi, fino a piazza Mazzini e piazza della Concordia, dove si terrà la manifestazione di protesta. Previsti controlli straordinari delle forze dell’ordine sul percorso. «Non abbiamo alcuna intenzione di creare disagi. Il nostro corteo è autorizzato e non creeremo alcun problema in città - spiega Michele Conte - è possibile che si creerà qualche ingorgo in più, ma questo è un modo, il nostro modo, per sensibilizzare i cittadini su quanto sta avvenendo. Bellelli non verrà? Va bene, d’altra parte nessuno di noi lo ha invitato».

