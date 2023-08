Palinuro: la Guardia Costiera ritrova e riconsegna il tender di uno yacht

È durata solo pochi giorni la disavventura accaduta ad uno yacht di circa 30 metri che lo scorso 4 agosto, durante una sosta all'ancora davanti Capri, a causa di un repentino cambiamento delle condizioni meteo e di raffiche oltre i 60 nodi di vento, ha smarrito il tender asservito alla lussuosa imbarcazione battente bandiera inglese. Nel tardo pomeriggio di lunedi, infatti, i militari della Guardia Costiera di Palinuro, impegnati nel consueto pattugliamento delle acque del Circondario Marittimo, hanno intercettato l'unità a circa mezzo miglio a largo di Palinuro, con a bordo tutta la documentazione a corredo. Poche ore dopo, grazie alla localizzazione dello yacht madre sui sistemi della sala operativa e la sinergia con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, i militari riuscivano a mettersi in contatto con gli occupanti dell'unità, ormeggiata nel Porto di Castellammare, per rassicurarsi soprattutto che nessun membro dell'equipaggio risultasse disperso e dai quali apprendevano della perdita del tender.



Ieri sera la riconsegna al Comandante dello yacht, ancorato nella rada di Palinuro, e sbarcato in moto d'acqua davanti ai locali della Capitaneria senza di certo passare inosservato. Il suo valore, un Sunseeker uscito dal cantiere costruttore solo pochi mesi fa e di proprietà di una società britannica con sede sull'isola di Man, supera il milione e mezzo di euro ed il tender ritrovato dai militari sfiora di poco i 60 mila euro in soli 4 metri di lunghezza. Una storia a lieto fine che ha fatto guadagnare ai militari i ringraziamenti dell'equipaggio che, sporta formale denuncia presso gli Uffici della Guardia Costiera di Capri, non speravano più di ritrovare il prezioso tender.