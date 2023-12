L’Anno il duemilaventitrè, il Posto piazza della Libertà, L’ora…quella di un nuovo anno. A spiegarlo attraverso le note musicali, l’attesa per il concertone di questa sera, sarebbe proprio la rivisitazione di una canzone dei Pooh tratta dall’album “Parsifal”. Tutto è pronto e il countdown sta scaldando numeri e motori per vivere gli ultimi momenti del 2023 in attesa del 2024 in quella piazza dove 16 anni fa, quando era ancora un cantiere, quel nome illuminato a led gialli accendeva idee e l’immaginazione di ciò che oggi è realtà. Un orologio che ha il suono dei rintocchi che porta ad un nuovo inizio: una piazza cambiata che ha un nuovo volto con gli occhi che guardano al mare e che era stata “sognata” così dall’allora sindaco Vincenzo De Luca che stasera brinderà insieme ai salernitani da governatore. Fu Tiziano Ferro (nel 2009) a chiudere un ciclo fatto di progetti, mattoni e idee che hanno portato infine ad avviare una nuova fase per la Piazza. Prima ancora c’erano stati gli Zero Assoluto e Daniele Silvestri che tennero a battesimo l’area, poi Battiato e Piero Pelù prima di passare il testimone, infine, proprio a Ferro e fare ritorno in piazza Amendola per gli anni a seguire.

Quello di stasera sarà il primo (si spera) di una lunga serie del nuovo “ciclo”, in sintesi: prima piazza, dopo piazza. A vivere la festa saranno tutti ie iaccorsi in città ed è per questo che il primo cittadino Vincenzo Napoli lancia un appello al senso di responsabilità: «- ha dichiarato il sindaco - per la nostra comunità. Il primo Capodanno in piazza della Libertà ci riempie di orgoglio. Confido nella collaborazione responsabile di tutti i partecipanti per il successo di una. Ringrazio chi ha lavorato e lavorerà pere la gestione di un evento magnifico che esalta la bellezza e l’sempre più. Chi può lasci a casa l’auto. Niente botti e bottiglie per strada. Ci divertiremo». Tutto è pronto anche dal punto di vista del piano sicurezza con l’ennesimo sopralluogo tenutosi nella mattinata di ieri. Dettagli, particolari, controlli e, nulla è lasciato al caso. Occhi ben aperti anche e soprattutto da parte del prefetto di Salerno,e del questoreche in sinergia e collaborazione con l’ente di via Roma, allae allahanno gestito, centellinato forze in campo e tirato linee e somme con impegno, dedizione e attenzione.

APPROFONDIMENTI Ravello, il 2024 si apre con il brindisi in musica Salerno, la stretta di Natale: stop a fuochi, vetro e musica live per il brindisi della Vigilia Salerno, a Natale turismo ad andamento lento: «Speculazione sui costi delle camere»

Saranno 300 (uomini addetti alla sicurezza, agenti di polizia, polizia municipale e militari dell’Arma) le forze impegnate in campo affinché tutto vada per il verso giusto. Un elicottero sorvolerà l’area interessata dall’evento, parola di Conticchio che ha anche confermato il divieto di trasporto e utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro e – ovviamente – il veto ai fuochi pirotecnici ed esplosivi. Tutto – compresi i controlli al parcheggio del sotto piazza che chiuderà le sue porte alle 17.30 per riaprire all’1.30 – sarà effettuato con il supporto e l’ausilio di cani antidroga e antiesplosivi. «La location di quest’anno darà ancor più prestigio alla manifestazione nel modo in cui Salerno merita - ha detto il questore - sono settimane che lavoriamo tutti in sinergia per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione». Confermate intanto tutte le indicazioni e le regole già anticipate nelle scorse ore sia dal punto di vista della mobilità che dal punto di vista della logistica e modalità di accesso allo spazio davanti al palco posizionato alle spalle dell’emiciclo così come il senso unico pedonale per accedere ai locali del sotto piazza. Dopo il “no” di Busitalia alle navette extra, un privato gestirà il servizio su gomma che va ad aggiungersi a quello su ferro con il prolungamento dell’orario della metropolitana fino alle 3 del mattino. Chi vorrà utilizzare il servizio navetta dovrà acquistare il ticket di 1,30 euro per tratta. Il tragitto dei 4 bus da 40 posti andrà dal parcheggio Arechi (dove da palazzo di città consigliano di parcheggiare) a piazza della Libertà (via Clark, via Leucosia, via Trento, via Posidonia, Corso Garibaldi/via Roma in andata e lungomare Trieste, Tafuri, Marconi, Colombo; via Leucosia, via Clark al ritorno).

Transennati, intanto, gli accessi della piazza: le scale (anche mobili) che portano a sottopiazza e parcheggio sono chiuse al passaggio e anche le aiuole che animano solitamente l’area davanti al Crescent per evitare atti di vandalismo.