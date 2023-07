Salerno, riparte dalla Campania la tredicesima edizione di «Fruit & Salad on the beach»

Quest’anno si parte dalla Campania e la prima tappa del progetto si svolgerà mercoledì 19 Luglio 2023 presso il Centro Velico di Pioppi a Pollica (SA). Alla tappa inaugurale dell’evento presenzieranno i promotori del progetto, che spiegheranno ai partecipanti i vari scopi per i quali nasce l’iniziativa e le varie attività in programma.

Successivamente verranno consegnate ai piccoli bagnanti magliette e cappellini ufficiali per dare inizio alle attività. I bambini svolgeranno, insieme ad un esperto nel campo della nutrizione e dello sport, esercizi volti a stimolare il movimento fisico. A seguire l’esperto parlerà di argomenti inerenti alla sana alimentazione a cui i giovani dovranno prestare particolare attenzione in quanto, li attenderà un quiz le cui domande riguarderanno proprio le tematiche precedentemente trattate dal professionista. I partecipanti svolgeranno il quiz grazie a moderne pulsantiere wireless e i quesiti verranno mostrati su un maxi-schermo. Ad aggiudicarsi i gadget previsti per i vincitori saranno coloro che avranno fornito il maggior numero di risposte esatte. Dopo le premiazioni, vi sarà una ricca degustazione di frutta e verdura fresca per tutti gli ospiti della struttura ospitante, offerta dalle organizzazioni di produttori aderenti al progetto.

Le altre cinque tappe previste in Campania si svolgeranno giovedì 20 Luglio presso l’Olimpia Cilento Resort di Marina di Ascea (SA), venerdì 21 Luglio la spiaggia dell’Hotel Cerere di Capaccio Paestum (SA), lunedì 24 Luglio al Susy Beach Club di Minori (SA), martedì 25 Luglio presso il Lido Giamaica di Marina di Eboli (SA) e mercoledì 26 Luglio al California Beach di Minori (SA).