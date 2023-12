Altavilla Silentina, il municipio diventa una galleria d'arte per il vernissage del maestro Fernando Alfonso Mangone

La sede del municipio diventa una galleria d'arte. Ad Altavilla Silentina, il maestro Fernando Alfonso Mangone espone in via permanente le sue opere. Le scale del Comune, i tre piani degli uffici, diventano il luogo della bellezza e dell'arte.

Il colore, l'estro, la profondità di questo artista, dopo aver riprodotto la natalità di Giorgione sulla parete esterna del Comune, ha esposto la sua collezione in municipio.

«La mia speranza è che queste opere possano essere un veicolo per preservare e trasmettere la ricchezza culturale e paesaggistica di questa straordinaria regione alle generazioni future.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa mostra – dice l’artista Alfonso Mangone – e invito il pubblico a unirsi a me in questo viaggio attraverso l’arte e la bellezza dei luoghi che chiamo casa».

L'idea del primo cittadino, Francesco Cembalo, di ospitare in municipio le opere di questo artista altavillese ha riscosso subito un grande successo: «Abbiamo immaginato di costruire una sorta di galleria d’arte all’interno della casa comunale per valorizzare un artista di casa nostra di grande pregio e per consentire a tanti cittadini, altavillesi soprattutto, di ammirare le sue opere - spiega il sindaco - Questo vernissage molto speciale, poi, rende un luogo istituzionale, e per sua natura formale, molto più gradevole. I colori, si sa, predispongono anche alla positività. Si unisce in questo modo arte, cultura e bellezza. Un made in Altavilla che ci rende orgogliosi e di questo ringraziamo il maestro Alfonso Mangone per la disponibilità che ha mostrato da subito».