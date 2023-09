Lo youtuber Kazuosan ritrovato a New York: è in ospedale ma in buone condizioni di salute

È stato ritrovato Cosimo Corrado, in arte Kazuosan, il famoso youtuber salernitano scomparso a New York e di cui non si avevano notizie da sabato mattina. Stando alle prime informazioni che arrivano dagli Stati Uniti, il ventunenne pare sia stato ritrovato in un ospedale dalla polizia di New York ma in buone condizioni di salute.

L’ultimo contatto tra «Kazu» e la famiglia risaliva a sabato mattina. In Italia erano le 12.30 e in America le 6.30. «Da lì non abbiamo avuto più notizie - aveva spiegato la zia del giovane - . Il telefono con sim americana è stato poi ritrovato per strada a Manhattan».