Sono ore di apprensione e di angoscia a casa di Cosimo Corrado, in arte «Kazuosan», il famoso youtuber originario di Salerno (residente a Matierno) partito da Napoli per atterrare a New York e inseguire il sogno web in America, magari caratterizzandolo con nuove «challenge». Video e sfide che lo youtuber effettua in giro per il mondo. Ma questa volta la sua scomparsa sembra proprio non essere una sfida.

Atterrato venerdì negli Stati Uniti da solo e con due iPhone (uno dove ha inserito una sim con numero americato e uno con numero italiano), ha passato la notte scalzo in giro per le strade di New York, spiega un amico youtuber che ha raccolto l’appello del papà e del fratello di Cosimo che sono disperati. La notizia della scomparsa del salernitano ha infatti fatto subito il giro dei social dalla città di Arechi all’America dove ci sono tanti salernitani. Tutti si sono mobilitati perché la scomparsa di «Kazu» è un mistero che sta facendo disperare la famiglia. L’amico youtuber ha ripercorso gli ultimi attimi prima che il ventenne sparisse nel nulla, rivelando dettagli e particolari che potrebbero essere utili alla polizia americana e all’Fbi, a cui la famiglia Corrado ha sporto denuncia. Le denunce, ad oggi, sono due: una alla polizia di Jersey City dove Cosimo pare avesse trovato alloggio e una a Manhattan dove è stato fino a sabato mattina.

«L’ultimo contatto – spiega la zia – lo abbiamo avuto sabato mattina. In Italia erano le 12.30 e in America le 6.30. Da lì non abbiamo avuto più notizie. Il telefono con sim americana è stato poi ritrovato per strada a Manhattan. Dopo tanti tentativi ci ha risposto un ragazzo che dice di aver trovato il cellulare. Gli abbiamo chiesto di portarlo alla polizia e così è stato. L’iPhone con la sim italiana risulta spento. Escludiamo che possa trattarsi di una sfida perché è passato troppo tempo». La famiglia di Cosimo è in contatto oltre che con la polizia a New York anche con il consolato italiano e questa mattina il papà con il fratello viaggeranno verso gli Stati Uniti. Lo stesso papà che in lacrime ha voluto lanciare l’appello tramite il profilo dell’amico in arte «CaptainBlazer»: «Torna, non è successo niente – dice il papà di Cosimo disperato – torna tutto come prima sto arrivando a prenderti».

Poi la spiegazione del «collega»: «Ha passato la notte scalzo in giro per le strade di Ny, lo sappiamo perché ha messo delle storie social. Sabato mattina l’abbiamo sentito per l’ultima volta perché ha chiesto a mia madre una mano per un taxi – dice il ragazzo mostrando delle conversazioni whatsapp in cui il ragazzo sembra fare domande confuse – non riusciamo a geolocalizzarlo tramite l’iPhone e non ha soldi, le carte sono tutte bloccate da sabato mattina». Stando a quanto dichiara l’amico nel video postato la polizia ha visionato anche i filmati dell’albergo dove alloggia Cosimo dove non fa ingresso da tre giorni. Ma da un sopralluogo effettuato dagli agenti la valigia risulta essere proprio lì, al suo posto.