Strage treno Brandizzo, video choc: «Se vi dico treno buttatevi da quella parte». Le parole di Kevin Laganà prima dell'incidente

Incidente Brandizzo, spunta un video. In un breve filmato girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima strage che è costata la vita a cinque operai, si sentono le seguenti parole: «Ragazzi se vi dico “treno” andate da quella parte eh?». Il video, realizzato con un telefonino, è stato diffuso in esclusiva, nell'edizione delle 13.30, dal Tg1 che ha individuato l'autore in una delle cinque vittime. Gli operai erano al lavoro su un tratto di ferrovia e sono stati travolti da un convoglio di passaggio. Nel video si vedono alcuni operai al lavoro intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari.

Il video

La voce, secondo gli inquirenti, potrebbe essere quella dell'agente di scorta di Rfi che dà istruzioni alla squadra. «La circolazione non è interrotta», sembra dire il 22enne Kevin Laganà, un video che mostra volti sorridenti e un'atmosfera rilassata con battute tra gli operai che lavorano.Poi il video si interrompe perché il giovane, che dovrebbe essere l'autore del video, riprende a lavorare.