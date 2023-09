In un video postato sui social la famiglia Corrado, ieri sera, ha esultato (intonando anche una canzone) per il ritrovamento di Cosimo, il famoso youtuber salernitano in arte Kazuosan che era scomparso a New York e di cui non si avevano più notizie da sabato mattina. Il ragazzo è stato ritrovato nel primo pomeriggio (orario americano) da un detective del New Jersey insieme alla polizia statunitense e all'Fbi (che indagavano sul caso) in un ospedale della zona, in discrete condizioni di salute ma in stato confusionale. Erano tutti con il fiato sospeso a Matierno, rione collinare di Salerno, per il ventunenne che vanta più di un milione di seguaci sul suo canale della famosa piattaforma video. Il giovane era partito giovedì sera da Napoli con due Iphone (uno con sim italiana e uno in cui ha inserito una sim americana). Di lui non si avevano più notizie da sabato mattina (dalle 6.30 ora italiana) quando ha inviato gli ultimi messaggi confusi a mamma Antonella, nonno Ciro e alla mamma di un collega youtuber. Il giovane non aveva neanche fatto ingresso (negli ultimi tre giorni) all'interno del bed and breakfast, stando a quanto verificato dalla polizia americana che aveva visionato tutte le immagini del sistema di videosorveglianza dei luoghi che Cosimo ha toccato dopo la denuncia di scomparsa fatta dai genitori.

Un orologio, a casa Corrado, scandiva le ore del fuso orario americano. Lì si era riunita tutta la famiglia, in attesa di un segnale. Quel segnale che papà Ivan e il fratello di Cosimo volevano andare a prendersi direttamente in America, alla ricerca di Kazu. Ed è per questo che ieri alle 19 avevano prenotato un aereo diretto proprio a New York dopo aver fatto denuncia di scomparsa anche alla questura di Salerno e dopo averne formalizzate, nei giorni scorsi, altre due alla polizia americana e all'Fbi: una nel New Jersey dove Cosimo alloggiava e una a Manhattan dove era stato ritrovato uno dei cellulari, quello con il numero americano. Ma alle 18.50 (ora italiana), quando stavano per impostare il cellulare in modalità aerea è arrivata la notizia. Così papà Ivan è partito per vedere il figlio. L'appello era partito sui social nella giornata di lunedì ma mamma Antonella, tra le lacrime, aveva voluto chiedere ancora aiuto, sperando che il messaggio potesse arrivare velocemente oltre i confini dell'Italia: «Qualsiasi cosa sia successa, anche se è successo qualcosa di brutto e magari può pensare che a noi della famiglia può causare dispiacere, sappi che a noi non importa, basta mandare un semplice messaggio o un vocale e papà corre a prenderti subito».

Tutto il mondo del web si era mobilitato tra cui Samuele, in arte CaptainBlazer suo socio che condivide con lui la passione e il lavoro. Ed è proprio l'amico che aveva ripercorso gli ultimi attimi prima che il ventenne sparisse nel nulla, rivelando alcuni particolari: «Ha passato la notte scalzo in giro per le strade di Ny, lo abbiamo visto dalle storie social. Sabato mattina poi ha chiesto a mia madre una mano per un taxi dice il ragazzo mostrando delle conversazioni whatsapp in cui il ragazzo sembra fare domande confuse non riusciamo a geolocalizzarlo tramite l'Iphone, al numero italiano non risponde, non ha soldi e le carte sono tutte bloccate da sabato mattina». La famiglia, intanto, nella tarda serata di ieri ha fatto sapere che Cosimo sta bene. Ora bisognerà capire cosa è accaduto e per quale motivo il ragazzo si trova ricoverato in ospedale. Ma da Salerno tutti hanno tirato un sospiro di sollievo guardando quell'orologio che segnava le ore interminabili di apprensione e angoscia.