Violenza di genere: due provedimenti del tribunale di Vallo della Lucania a Cannalonga e Castellabate. Per entrambi gli uominim un 50enne e un 47enne, è scattato su disposizione dell'autorità giudiziaria il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico per violenze nei confronti della ex moglie e della compagna.

Ad eseguire i provvedimenti, i carabinieri.