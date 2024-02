Traffico in tilt sulla statale 18, auto finisce sotto un tir

Traffico in tilt nella giornata di ieri sulla strada statale 18. Un’auto è rimasta bloccata sotto un tir a Cuccaro Vetere, lungo il percorso alternativo alla strada statale 18 Cilentana ormai chiusa tra Ceraso e Cuccaro dal 27 dicembre scorso.

L’incidente si è verificato in un curvone dove il mezzo pesante e il veicolo hanno impattato. La situazione inevitabilmente ha creato caos e disagi. Il traffico veicolare è rimasto bloccato e si è formata una lunga code di automobili in entrambi i sensi di marcia.

Diversi gli utenti che hanno tentato di tornare indietro effettuando inversione di marcia. Sul posto sono arrivate diverse auto dei carabinieri per gli accertamenti di rito e per cercare di risolvere quanti prima la situazione di disagio per gli automobilisti.

La strada statale 18 a seguito della chiusura della Cilentana è attraversata ogni giorno da centinaia di veicoli, e non è abituata a reggere una portata di traffico simile, soprattutto per quanto riguarda mezzi pesanti.

Così mentre si discute animatamente sulle date di apertura della variante della Statale 18, i residenti della zona si trovano sempre più alle prese con i problemi sulla strada alternativa.

La situazione evidenzia l’urgenza di trovare soluzioni tempestive per garantire la viabilità e la sicurezza degli automobilisti lungo questo importante tratto stradale.