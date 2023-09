Da Pagani a Cuneo in scooter: 900 chilometri per festeggiare l'immissione in ruolo

Da Pagani a Cuneo in sella al suo scooter per firmare l'immissione in ruolo e la tanto desiderata stabilizzazione. È la storia di Stefania Moscariello, che alla tv locale Telenuova ha voluto raccontare la sua storia. Una storia di cinque anni, di treni fra andata e ritorno presi con tanta fatica, di un periodo di precariato, comune a tanti aspiranti insegnanti, fino al risultato ottenuto senza mai perdere la speranza. Con una promessa, di tornare in quella scuola, in scooter, per la firma. E così è stato.

Notiziata della presa di servizio, ha programmata la partenza ed è partita per Cuneo - 900 chilometri circa - in sella al suo scooter.

Un paio di tappe, tra Napoli e Viareggio, poi ha raggiunto il Piemonte. Giunta lì ha firmato l’atto del ministero dell’Istruzione che formalizza l’immissione in ruolo. Per festeggiare, al ritorno, si è fermata a Mergellina, dove l'aspettava il marito.

«Dopo cinque anni di sacrifici - ha detto Stefania - con un part-time di 6 ore settimanali, finalmente ho raggiunto l'obiettivo del ruolo e ringrazio il Signore di avermi assistito durante questo viaggio. Auguro a tutti di raggiungere questo obiettivo. Vorrei trasmettere la mia determinazione e la forza di combattere gli ostacoli che si verificano lungo il cammino della vita. Essere sempre forte e non arrendersi mai».

Stefania, madre di due figlie, ha iniziato il suo percorso nell'ottobre del 2018. Avanti e indietro presso l'istituto comprensivo Santarosa a Savigliano, in provincia di Cuneo, a fare supplenze come tanti altri docenti, come lei, desiderosi di un posto dopo anni di sacrifici. Un solo problema al suo fedele scooter, verso Napoli, per poi ripartire fino alla meta. Alla firma.