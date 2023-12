Nocera, vinti 100 mila euro per chiudere l'anno con il botto

La dea bendata ha bussato al bar tabaccheria Meridiana di via Astuti a Nocera Inferiore. Un bel regalo di Natale per l’ignoto vincitore che è riuscito a portare a casa ben 100 mila euro grazie alla giocata al 10eLotto. Grande festa nella ricevitoria, situata a pochi passi dal stazione ferroviaria. Il vincitore potrebbe essere stato un pendolare che utilizza il treno per spostarsi tra Napoli e Salerno.

Nell’ultima settimana la ricevitoria gestita da Valentino Capaldo si è rivelata particolarmente fortunata. In poco più di sette giorni sono stati vinti quasi 120 mila euro. Chissà se queste ultime ore del 2023 riserverà qualche altra vincita.