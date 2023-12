Nocera Inferiore, luminaria incendiata da un petardo

In barba al divieto di sparare fuochi e petardi, a Nocera Inferiore vanno a fuoco persino le luminarie cittadine. È accaduto nel pomeriggio del 31, alla vigilia di Capodanno, nel tardo pomeriggio.

Il luogo è piazza Cianciullo, a due passi dal liceo Vico, dove una delle luminarie installate dall'amministrazione comunale è finita preda delle fiamme. Ad innescare l'incendio un petardo lanciato da un ragazzino, fuggito poi insieme ad altri, come è possibile vedere in un video che ha fatto velocemente il giro del web. Nessuna persona è rimasta ferita, a seguito dell'accaduto. Solo tanto spavento e indignazione tra le persone presenti e chi ha commentato il video, poi, attraverso i social.

Le fiamme sono state domate e non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Resta tuttavia l'amarezza per il pericolo che si è corso, in un momento della giornata, durante il quale erano in centinaia le persone in strada per il brindisi di fine anno.

«Dopo questo siamo arrivati all'amaro - commenta un cittadino - non se ne può più. Bisogna cambiare molte cose a Nocera, per sperare che ritorni ad essere la città vivibile che era una volta». Da quella stessa piazza erano partite molte segnalazioni alle forze dell'ordine per l'esplosione di diversi petardi, alcuni anche dalla potenza micidiale. Uno di questi ha finito per distruggere la luminaria messa qualche settimana fa, durante le feste natalizie.