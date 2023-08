Camionista portoghese denunciato come disperso in Spagna è stato arrestato in Francia

Diamantino Regueiras de Carvalho, un camionista portoghese di Castroverde, dato per scomparso in Spagna da circa due settimane, è stato localizzato in Francia dove è trattenuto per aver trasportato nel camion 713 chili di polline di cannabis.

Come riporta la stampa portoghese, la scomparsa di Diamantino era stata denunciata dalla moglie sui social, precisando che l'uomo non dava sue notizie dal 15 agosto, quando aveva lasciato la città per un viaggio. L'annuncio è poi giunto all'associazione SOS Desaparecidos.

Secondo El Progresso, l'uomo è stato arrestato il 16 agosto dai doganieri al casello autostradale della città francese di Arles e condannato a sei anni di carcere per traffico di droga.

Diamantino ha riferito ai funzionari doganali che stava trasportando 33 balle di paglia a Napoli. Durante l'ispezione del camion, però, i funzionari hanno notato scatole che contenevano pacchetti di polline di cannabis.